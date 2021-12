Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Marilen Pirtea a anuntat astazi depunerea la Parlament a initiativei legislative cuprinzand proiectul privind introducerea in curricula scolara de liceu a cursului „Istoria Revolutiei de la Timisoara din 1989 si a schimbarii de regim din Decembrie 1989 in Romania”.

- Dupa mulți ani in care s-a tot vorbit despre inființarea Muzeului Revoluției Anticomuniste de la Timișoara, iata ca va fi facut inca un demers pentru recunoașterea instituției. Un proiect de lege pe aceasta tema va fi depus in Parlament saptamana viitoare, anunțul fiind facut de deputatul Ben Oni Ardelean.

- Eu nu cred ca expresia ”cine nu cunoaște istoria, este obligat s-o repete” e neaparat adevarata. Putem cunoaște, la nivel de informații, istoria persecutarii evreilor și romilor de catre statul roman, excluziunea acestor categorii de cetațeni din ajunul izbucnirii celui De-al Doilea Razboi Mondial și…