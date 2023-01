Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 28 decembrie, Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitați sau parți din localitați ca stațiuni turistice de interes local. Printre aceste localitați se numara și orașul maramureșean Saliștea de Sus. „Inca o veste buna, la final de an! Romania are 35 noi…

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, considera ca atestarea Falticeniului ca zona turistica de interes local va avea un impact in dezvoltarea economica a municipiului. Catalin Coman a spus ca la finalul acestui an s-a materializat acest proiect important destinat dezvoltarii municipiului ...

- Premierul nu știe ce s-a aprobat in ședința Executivului din urma cu doar o zi. A fost surprins cand a aflat ca orașul Caracal a devenit stațiune turistica de interes local, deși decizia a fost luata de Guvernul lui, in ședința pe care el a condus-o ieri.

- Guvernul Romaniei a adoptat ieri Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes local. Romania are, astfel, 35 de noi statiuni turistice de interes local, iar atestarea acestora va duce la cresterea circulatiei turistice si, totodata, a…

- Incepand de miercuri, 28 decembrie, comuna mureșeana Deda este stațiune turistica de interes local, a anunțat, in aceeași zi, deputatul social-democrat Dumitrița Gliga. "Romania are, in urma Hotararii de Guvern adoptata astazi, 35 de noi stațiuni turistice de interes local, una dintre acestea fiind…

- Comuna Runcu, din județul Gorj, a fost declarata stațiune turistica de interes local. In acest sens a fost adoptata ieri o hotarare de guvern. Runcu este cea mai intinsa comuna a județului Gorj. Are pe teritoriu paduri, zona montana, mai multe rauri folosite pentru alimentarea cu apa a municipiului…

- Romania are 35 de noi statiuni turistice de interes local, atestarea acestora urmand sa creeze un impact pozitiv prin cresterea circulatiei turistice si, totodata, a cifrei de afaceri a investitorilor din domeniu, informeaza miercuri Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT).

- La fel ca in fiecare an, Primaria orașului Luduș a facut pregatiri specifice pentru a intampina sarbatoarea Nașterii Domnului și Anul Nou 2023 cu amenajari de sarbatoare. Spre deosebire de anii precedenți, stralucirea data de instalațiile electrice va fi diminuata de restricțiile impuse, sau de nevoia…