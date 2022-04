Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a ratificat Acordul de imprumut intre Moldova și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru reabilitarea Centralei Electrice cu Termoficare Nord (SA ”CET-Nord”) din municipiul Balți. Deputații au votat, in doua lecturi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astazi ca la sfarsitul saptamanii trecute a avut o discuție cu reprezentanți ai BERD(Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare) pe tema gestionarii persoanelor refugiate din Ucraina la care au participat directorul Directiei de infrastructura…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) ofera un imprumut de 30 de milioane de euro pentru implementarea proiectelor de eficiența energetica. Proiectul de lege a fost aprobat astazi de Guvern.

- Consilierii locali vor aproba, pe 28 februarie, studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului de modernizare a depoului Dacia, o investiție estimata la aproape 200 milioane lei, inclusiv TVA. In prezent, proiectul are doar parțial o finanțare certa: aproape jumatate din suma…

- Licitatia pentru construirea Salii Polivalente a fost anulata. Decizia a fost luata de conducerea Primariei dupa ce au fost actualizati indicatorii tehnico-economici. Refacerea devizului a dus la o crestere a costurilor de aproape 60-, de la 213 milioane lei la circa 340 milioane lei. Aceasta crestere…

- Primarul Dominic Fritz pregatește Timișoara pentru un buget total ce depașește doua miliarde de lei. Va fi un buget in care creșterea calitații vieții cetațenilor și menținerea dinamicii orașului sunt in prim plan. Proiectul de buget intra in dezbatere publica. Municipalitatea timișoreana se vede pusa…

- Bugetul de dezvoltare e 135 de milioane de euro, mare parte fiind proiectele cu finantare europeana deja incepute: cai de rulare, linii de tramvai, termoficare. Lucrarile la Sala Polivalenta vor demara in forta: 140.000 de euro pentru avize si verificari. In schimb, numai subventia la CTP e in jur de…