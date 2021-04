Stiri pe aceeasi tema

- Dispar urmele gloanțelor din ’89 de pe fațadele cladirilor istorice renovate din centrul Timișoarei, a atras atenția, in martie, revoluționarul Corneliu Vaida. Un consilier local a gandit un regulament pentru reabilitarea fațadelor acestor cladiri. L-a pus in dezbatere pe Facebook. Printre altele, propune…

- „Timișoara este cunoscuta prin cel mai dens patrimoniu de cladiri istorice din Romania urbana, cu 14500 de imobile cuprinse in arealul istoric al zonelor protejate urbanistic. Reabilitarea acestora este un proces mult prea lent pentru orizontul 2023, cand Timișoara va derula programul Capitalei Europene…

- Spargerea strazilor aflate in garantie este o meteahna grea in Craiova. Fie ca este vorba de noi bransamente sau de reparatii, operatorii de utilitati vin sparg asfaltul, repara in graba si pleaca. In urma lor ramane dezastrul, carpeli, gropi unde asfaltul aruncat intr-o doara s-a lasat. Mixtura asfaltica…

- Polițiștii Secției 1 Timișoara au reținut un tanar de 22 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt in Timișoara. Luni, 15 martie, in jurul orei 12:50, polițiștii Secției 1 Timișoara au surprins in flagrant un barbat de 22 de ani, in timp ce sustragea o bicicleta ce se afla in Piața Victoriei.…

- Timișorenii vor ieși din nou in strada, astazi. Dupa ce ieri sute de timișoreni au protestat in strada din cauza deciziei de carantinare, astazi, acțiunile de protest vor continua. Strigarea se da pe Facebook, unde oamenii sunt chemați sa iasa din nou in strada pentru a-și arata nemulțumirea fața…

- Cu mai puțin de 12 ore inainte ca Timișoara sa intre in carantina, zeci de persoane s-au adunat in Piața Victoriei, pentru a protesta. Oamenii spun ca se opun nu doar carantinei, dar și vaccinarii obligatorie. In timp ce unii au ales sa protesteze in centru, supermarket-urile erau pline ochi de persoane…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, il ataca din nou pe edilul in funcție, Dominic Fritz. Asta dupa ce Fritz a anunțat ca a negociat pentru Timișoara mai multe proiecte care insa țin de Ministerul Transporturilor sau CNAIR pentru a-și justifica desele drumuri in Capitala. Citește și: Revoluția…

- Revoluția promisa de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, in administrație a fost o pura poveste de campanie. Dupa ce a scapat temporar de mirosul de cauciuc de la firma Continental, Timișoara e din nou sufocata, de data asta de un miros inecacios de fum, care se simte in mai multe zone: pe Bulevardul…