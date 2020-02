Proiect pentru INTERZICEREA produselor de unică folosință din plastic Un consilier municipal anunta ca a initiat un proiect privind interzicerea comercializarii produselor din plastic de unica folosinta in Capitala. El spune ca Bucureștiul ar trebui sa fie un exemplu ca aceste masuri privind reducerea impactului plasticului sa fie luate la nivel... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

