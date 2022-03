Conducerea Primariei comunei Band, titulara proiectului "Imbunatațirea infrastructurii rutiere in comuna Band, județul Mureș", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in comuna Band... Source