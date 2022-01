Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți șomeri aflați in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau vor incepe inca din luna ianuarie un curs de calificare. Mai exact, 28 persoane (imparțite in doua grupe de cate 14), aflate in cautarea unui loc de munca, se vor pregati pentru a profesa meseria de operator…

- Rata somajului inregistrat la nivel national era, la finele lui noiembrie, de 2,72%, mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,04 puncte procentuale si cu 0,60 puncte procentuale sub cea consemnata in luna similara a anului trecut, informeaza luni Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau finalizeaza implementarea unui proiect finanțat cu fonduri europene, al doilea proiect pe tara ce se adreseaza personalului medical din reteaua de tuberculoza primul fiind al celor de la Institutul Marius Nasta. Valoarea totala a proiectului a fost de 9,4 milioane…

- Aproape 50 la suta din valoarea totala a amenzilor aplicate pe parcursul lunii noiembrie pentru incalcarea legislației muncii o reprezinta cele date pentru utilizarea in activitate a lucratorilor, fara forme legale. Astfel, in noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau a verificat 272…

- Marea majoritate a șomerilor nu au și nu vor avea nicio șansa de a se angaja, pentru ca au un nivel extrem de scazut de instrucție și educație și, deci, nu au nicio calificare. Ba, foarte mulți sunt chiar fara studii. Practic, 4,68 la suta dintre cei 11.547 șomeri inscriși la Agenția Județeana pentru…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 107 oferte in Vrancea și 341 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- In momentul de fața, pe langa cele aproape 2.000 locuri de munca disponibile la nivelul județului, exista o oferta atractiva de joburi și in cateva țari din Spațiul Economic European (SEE). Astfel, in prezent, firme din SEE cauta spre angajare 335 lucratori, in diverse domenii de activitate. Posibilitați…

- Noile restricții adoptate recent de catre Guvernul Romaniei, pentru combaterea pandemiei, afecteaza, din nou, mulți agenți economici. Aceștia pot depune deja, de la inceputul acestei luni, documentele necesare acordarii subvențiilor pentru șomajul tehnic, la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței…