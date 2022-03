Proiect pentru digitalizarea Primăriei Câmpulung Digitalizarea serviciilor din cadrul administrației locale, țel declarat de Elena Lasconi inca dinainte de a caștiga alegerile, este pe cale sa se implineasca. Asta in condițiile in care un proiect cu acest scop a fost admis pentru a beneficia de finanțare europeana in valoare de peste patru milioane de lei.Proiectul este denumit “Ecosistem digital interconectat […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a alaturat miercuri, in calitate de a 15-a tara participanta, la Proiectul de Inalta Vizibilitate al NATO Air Battle Decisive Munitions (ABDM, munitii decisive pentru luptele aeriene - n. red.), anunta alianta pe site-ul sau de internet www.nato.int, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- POJEJENA – Investițiile la caminul cultural din satul aparținator Radimna sunt pe cale sa inceapa, fiind vorba despre un proiect in valoare de 700.000 de lei, finanțat prin AFIR! Conform primarului Mira Radovancovici, cladirea va fi supusa unui amplu proces de reabilitare care va cuprinde dotari moderne,…

- Auchan Retail inaugureaza un nou centru logistic, al doilea din Romania, amplasat in nord-vestul țarii, in orașul Calan din județul Hunedoara. Cu o suprafața de depozitare de 22.000 m2, noul depozit acomodeaza atat produse la temperatura ambientala, cat și proaspete, precum și spații de birouri.…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor din Romania urmeaza sa introduca o cota anuala de impuscare a ursilor, ca o masura de prevenire a pericolului reprezentat de aceste animale. Proiectul de regulemant privind cota anala de recoltare a ursilor a fost supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.…

- In acest an, iubitorii de lectura din Romania vor marca Ziua Naționala a Lecturii printr-o Conferința Naționala cu titlul „Indragostiți de lectura”. Iubitorii de carte și pasionații de lectura, organizațiile și instituțiile cu atribuții in domeniile educației și culturii, incepand din acest an, sarbatoresc…

- Ieri, 8 februarie 2022, a avut loc o ședința de lucru cu primarii și secretarii generali ai unitaților administrativ-teritoriale din județ pentru clarificarea procedurilor de lucru și a etapelor de desfașurare a noii ediții a recensamantului populației și locuințelor care a demarat la inceputul acestei…

- Au inceput inscrierile pentru simularea concursului de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" (UMF) Iasi. Prima sesiune din acest an se va desfasura fizic pe 6 martie 2022, iar inscrierea se poate face pana pe 22 februarie, prin accesarea siteului http://platforma-simulare.ssmi.ro.…