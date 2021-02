”Avand in vedere riscul ridicat de cutremur in zona Vrancea, marile orase si capitala tarii, programul multianual vizeaza finantarea, din bugetul de stat, a consolidarii cladirilor aflate in proprietate privata, dar si cele detinute de persoane juridice, si cladirile care gazduiesc institutii publice, daca sunt in proprietatea sau administrarea acestora. Administratiile publice locale vor avea posibilitatea de a propune o lista de cladiri, cu risc seismic foarte ridicat, de gradul 1 si 2, pentru a fi consolidate. Finantarea va fi nerambursabila, iar pentru persoanele juridice va fi acordata sub…