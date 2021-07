Stiri pe aceeasi tema

- Doar 95 de firme vrancene au aplicat pentru schema de ajutor HoReCa finanțata prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT). Valoarea ajutorului solicitat de firmele vrancene este de aproape 13 milioane lei. Cele mai mari sume sunt solicitate de Zanfir SNC- 913 mii lei, Best Romans…

- Comuna Dumbraveni a scos la licitație un contract pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii generale din satul Cindești, astfel incat cladirea sa gazduiasca pe viitor inclusiv o gradinița. Valoarea achizitiei a fost estimata la 2.282.548,31 lei fara TVA (2.001.834,68 lei din bugetul…

- Primaria Vulturu a scos la licitație, in ultima zi a anului trecut, serviciile de proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local, Comuna Vulturu”, etapa a IV-a. Cea de-a patra etapa are o valoare de peste 2 milioane de lei. Este…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma a semnat ieri ordinul de incepere a execuției lucrarilor pentru „Modernizare DJ 204D, sector Vulturu – Hangulești – Maluri, km.26+000 – 35+600, L=9,60 km., comuna Vulturu, județul Vrancea”, (etapa a II-a continuare lucrari – rest de executat)”.…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma a anunțat ca a semnat contractul de execuție a lucrarilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu – Hangulești – Maluri, km 26+000 – 35+600, L=9,60 km, comuna Vulturu, județul Vrancea”. Valoarea contractului este de…

- Circulația prin Pasajul Valcele (spre Campineanca) este inchisa din cauza acumularii precipitațiilor. Polițiștii Biroului Rutier se afla la fața locului și dirijeaza traficul pe ruta ocolitoare – Ieșire din municipiul Focșani – DN2M -DJ205S -Campineanca. (Comunicat IPJ Vrancea) In județul Vrancea,…

- Pe final de an școlar, sub sloganul „Un elev, o carte”, Asociația „Fiii comunei Obilești” a organizat in premiera in data de 04.06.2021, la Școala Gimnaziala nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tataranu, județul Vrancea o expoziție de carte cu donare. Prin carțile daruite membrii asociației și-au propus sa…