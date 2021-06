Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii care primesc pensia pe card pot primi dovada plații printr-un e-mail, potrivit unui proiect initiat de deputati liberali, adoptat in sedinta de marti a Senatului. Astfel, pensionarii care incaseaza pensia pe card nu vor mai primi talon de pensie de la postas, asa cum se intampla pana acum.…

- Plangerile contraventionale si solicitarile de inlocuire a sanctiunii amenzii contravenționale cu munca in folosul comunitatii sa fie solutionate in ședințe de judecata online, prevede un proiect depus joi de mai mulți deputați PNL. Mai mulți deputați PNL au depus joi, la Parlament, o inițiativa…

- Dupa un an de restricții, de marți, 1 Iunie, ar trebui sa incepem sa ne intoarcem la viata normala. Cu multe conditii, insa, si cu mai multe drepturi pentru vaccinati. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat la Antena 3 cum se vor aplica noile masuri in vigoare de marți. “Cei care vor sa participe…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat depunerea vineri in Parlament a unui proiect de lege prin care sa fie protejate drepturile salariatilor platiti cu salariul minim pe economie.

- Rafuielile și vendetele politice din Parlament au fost subiect de disputa in conducerea Camerei Deputaților, dupa ce deputatul Adrian Solomon (PSD) i-a spus deputatei Cristina Pruna (USR) „Nu sunteti cel mai prost presedinte de sedinta, sunteti cea mai slaba presedinta de sedinta, pregatita. Cea…

- Daca un angajator se afla in insolvența, faliment sau lichidare, administratorul sau lichidatorul judiciar vor prelua de la acesta anumite activitați de resurse umane, conform unui proiect adoptat de Parlament prin vot final. Practic, acești specialiști vor elibera adeverințe de vechime pentru salariați,…

- In luna martie a anului trecut a inceput pandemia. In aprilie era stare de urgența, iar firmele a caror activitate a fost afectata incepusera sa trimita oamenii in șomaj tehnic, suspendand zeci de mii de contracte de munca. Ulterior, cateva sute de oameni și-au pierdut locurile de munca. Unele firme…

- La mai bine de un an de la inchiderea granițelor și dupa trei valuri pandemice agresive, Israelul a atins imunitatea de turma in urma vaccinarii masive și va permite accesul in țara incepand cu data de 23 mai 2021 pentru toți turiștii romani vaccinați.