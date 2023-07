Proiect pe masa Consiliului General: Permiterea accesului câinilor în toate parcurile din București Un proiect care permite accesul animalelor de companie in toate parcurile și spațiile publice externe este inca in dezbatere publica, dar sunt șanse foarte mari sa fie aprobat de Consiliul General, la finalul verii. In prezent, animalele de companie au restricționat accesul pe domeniile publice, in parcuri și in gradini. Regulile pe care stapanii vor fi obligați sa le respecte Cainii vor putra fi plimbași in parcuri, exceptand spațiile de joaca pentru copii; Animalele trebuie sa fie ținute in lesa sau in ham; Stapanii trebuie sa aiba mereu in posesie materiale necesare curațarii. Amenzile pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

