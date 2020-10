Proiect: Părinții copiiilor care învață online ar putea fi plătiți cu 113 lei pentru fiecare zi în care stau cu ei acasă Potrivit unui proiect de ordonanța, care va fi pus in discuție saptamana viitoare, parinții copiiilor care invața online și stau acasa cu ei, pentru ca nu au alternativa, ar putea primi aproximativ 2400 lei pe luna. Suma zilnica stabilita prin aceasta ordonanța este de 113 lei, iar banii pe care guvernul ii va disponibiliza in acest scop reprezinta o cheltuiala neprevazuta in actualul buget. Este probabil ca se va proceda ca in cazul concediilor medicale ori a celor de odihna, prin intermediul angajatorului, care va solicita, pe baza unor evidențe stricte, sumele aferente pentru angajații aflați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

