In temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, republicata, cu modificarile ulterioare, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei a adus la cunoștința publicului Ordinul pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Potrivit acestuia, in programele locale vor putea fi incluse blocuri de locuințe construite dupa proiecte elaborate pana la 31 decembrie 2005, blocuri de locuințe la care s-au executat lucrarile…