Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de lege prin care se doreste modificarea si completarea Legii 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea ANP, dupa ce s-a constatat ca prin masurile…

- Circa 30 de persoane au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc joi in cartierul Stamford Hill din Londra, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si BBC. Deflagratia s-a produs in timpul unui festival al comunitatii evreiesti. Sute de persoane participau la sarbatoarea comunitatii evreiesti,…

- Guvernul austriac a adoptat miercuri un proiect de lege controversat privind azilul si imigratia, ce prevede ca solicitantilor de azil li se vor putea confisca pana la 840 de euro in bani lichizi, precum si telefoanele mobile pentru a li se verifica traseul urmat, informeaza AFP si Reuters.…

- Mulți parinți le cumpara telefoane copiilor doar pentru a le menține distrați, totuși aceasta fata a invațat o lecție extrem de importanta pe propria piele și intr-un mod foarte greu. Pentru Gabbie Fedro de 13 ani, experiența cu telefonul mobil a fost una extrem de grea și șocanta. Ce s-a intamplat…

- Toate produsele importate in Romania ar putea avea etichete și instrucțiuni de folosire in limba romana, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat. Proiectul face referire mai ales la mașini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile, care vor cuprinde meniul și instrucțiunile de folosire și exploatare…

- Premierul britanic, Theresa May a declarat, cu privire la tentativele Rusiei de a diviza statele Occidentale, ca aceasta operațiune a eșuat „in mod spectaculos”, in contextul in care SUA si mai multe state din UE au decis expulzarea unor diplomati rusi ca urmare a atacului neurotoxic din Salisbury.

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem…

- Samsung nu a exagerat cand a ales sloganul “Camera Reimagined” pentru a celebra imbunatatirile aduse camerei foto oferita de telefoanele Galaxy S9. Bine ascunse in modulul de marimea unei unghii, se afla un nou mecanism care permite ajustarea aperturii folosite la focalizarea imaginii, punand accentul…