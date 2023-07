Proiect: Ministerul Educației definește formele grave de violență în școli. Elevii implicați trebuie să participe la consiliere Un proiect de lege al Ministerului Educației pus in dezbatere publica definește formele grave de violența intre elevi și modul in care acestea trebuie gestionate de reprezentanții unitaților de invațamant. Este vorba de vatamarea corporala inclusiv din culpa, jignirile, aruncarea cu obiecte, amenințarea imobilizarea elevului, instigarea la violența sau ura, dar și semnele obscene constituie forme grave de violența. Elevii implicați trebuie sa participe la consiliere școlara sau psihologica, iar in cazul in care refuza proiectul propune ca elevii sa poata fi obligați prin decizii judecatorești.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Violența in școli: Elevii care comit fapte grave ar putea fi obligați participe la ore de consiliere școlara sau psihologica Printre formele grave de violența se numara vatamarea corporala, inclusiv cea din culpa, jignirile, aruncarea cu obiecte, amenintarea, imobilizarea copilului, instigarea la violenta…

- Elevii implicați in acte grave de violența in școli ar putea fi obligați sa participe la ore de consiliere școlara sau psihologica Ministerul Educației vrea sa reglementeze procedura de management al cazurilor de violenta in scoli. Astfel, un proiect aflat in dezbatere publica definește, printre altele,…

- Un proiect al Ministerului Educatiei care vizeaza procedura de management al cazurilor de violenta in scoli si care se afla in dezbatere publica defineste formele grave de violenta, dar si modul in care acestea trebuie gestionate de catre reprezentantii unitatilor de invatamant si ai altor institutii.…

- Un proiect al Ministerului Educatiei care vizeaza procedura de management al cazurilor de violenta in scoli si care se afla in dezbatere publica defineste formele grave de violenta, dar si modul in care acestea trebuie gestionate de catre reprezentantii unitatilor de invatamant si ai altor institutii.…

- Vatamarea corporala, jignirile, aruncarea cu obiecte, amenintarea, instigarea la violenta si semnele obscene vor fi definite ca forme grave de violenta, potrivit unui proiect al Ministerului Educatiei menit sa reduca violența in școli, relateaza news.ro.Elevii implicati in astfel de acte vor fi obligati,…

- Vineri, 9 iunie, in ziua celui de-al treilea miting organizat de sindicatele din invațamant la București, Ministerul Educației a pus in dezbatere publica proiectul de ordonanța de urgența privind echivalarea probelor de evaluare a competențelor la bacalaureat. Proiectul prevede in anexa metodologia…