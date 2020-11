PROIECT Ministerul Economiei: 60% din parcul auto al Romaniei ar urma sa aiba o forma de propulsie electrica in anul 2050

Stiri pe aceeasi tema

- Revoluția mașinilor electrice in Romania. Ministerul Energiei: 60% din parcul auto va avea o forma de propulsie electrica, in 2050. Ce se intampla cu autovehiculele pe motorina si benzina Aproape 60% din parcul auto ar urma sa aiba, in 2050, o forma de propulsie electrica si, dintre autovehiculele pe…

- Aproape 60% din parcul auto ar urma sa aiba, in 2050, o forma de propulsie electrica si, dintre autovehiculele pe motorina si benzina, o buna parte ar putea folosi produse energetice pe baza de biomasa, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei…

- Scenariile de dezvoltare analizate estimeaza tranzitia Romaniei catre electromobilitate in perioada 2030-2050. Aceasta va depinde de evolutia pietei la nivel national si european si sustinerea investitiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii publice de reincarcare. In perspectiva tranzitiei…

- Comisia Europeana pasuiește Romania in privința procedurii de deficitul excesiv, in contextul incertitudinilor determinate de pandemie Comisia Europeana considera ca, momentan, nu trebuie luata nicio decizie cu privire la aplicarea unor masuri suplimentare in cadrul procedurii de deficit excesiv a Romaniei,…

- Renault a lansat Dacia Spring, primul model 100% electric fabricat in Romania, despre care spune ca va fi ”cea mai ieftina mașina electrica de pe piata”. Cand va putea fi cumparata Renault a lansat, joi, Dacia Spring, primul model 100% electric, un automobil de oras spatios, robust, iar…

- Bloomberg: Turcia va revizui in creștere datele privind gazele din Marea Neagra, dupa ce a anunțat cea mai mare descoperire din istoria țarii Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza Bloomberg…

- Pentru ca inca nu par a fi suficiente statii de incarcare electrice in Romania multi proprietari de vehicule se gandesc deja sa aiba propriile statii. Este o idee buna si vom explica in cele ce urmeaza de ce. Instalarea unei stații de incarcare a vehiculelor electrice la domiciliu are avantaje ecologice,…

- Autoritațile din Romania au publicat marți, 1 septembrie, in Monitorul Oficial, un ordin care prevede regulile care trebuie respectate pentru redeschiderea spațiilor interioare ale restaurantelor și cafenelelor. Ordinul Comun 1.497/2.788/149/2020 este semnat de Ministerul Sanatații, Ministerul Economiei…