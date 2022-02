Proiect: Metodologia de raportare, monitorizare si calcul a pierderilor de vaccin impotriva COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Medici de familie se plang ca trebuie sa elibereze adeverinte medicale pentru cei care ies din izolare, acte cerute de care angajatori in cazul celor care revin la serviciu dupa Covid. Cei de la Patronatul Medicilor de Familie atrag atentia ca, de fapt, acest document este inutil deoarece…

- Certificatul verde cu o schema completa de vaccinare este valabil in acest moment pentru cei care intra pe teritoriul Romaniei, chiar daca au trecut mai mult de 9 luni de la ultima doza, anunța Ministerul Sanatații. „In acest moment, NU a intervenit nicio modificare in ceea ce privește valabilitatea…

- Austria a adoptat, joi, legea privind vaccinarea obligatorie pentru toti adultii, devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura contra pandemiei de Covid-19, in ciuda unei opozitii virulente in strada. Proiectul, anuntat in noiembrie pentru a stimula o campanie de imunizare…

- Pfizer susține ca noua pastila Covid-19, Paxlovid, a fost eficienta impotriva variantei Omicron in testele de laborator, un semn timpuriu incurajator ca medicamentul va fi un instrument important in timp ce tulpina se raspandește. Pfizer a declarat marți ca componenta principala a medicamentului, nirmatrelvir,…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a atacat marți pe cei aproape 5 milioane de francezi care nu s-au vaccinat anti-Covid, afirmand ca vrea sa ii irite ca parte a strategiei guvernului sau, relateaza Euronews.

- VIDEO| Noi MASURI in contextul tulpinii Omicron: Formularul de localizare a pasagerului, CARANTINA pentru nevaccinați și test PCR pentru cei care vin din afara UE VIDEO| Noi MASURI in contextul tulpinii Omicron: Formularul de localizare a pasagerului, CARANTINA pentru nevaccinați și test PCR pentru…

- “Nu va dura mai mult de zece zile pentru a face un vaccin impotriva noii variante SARS-CoV-2, Omicron” a declarat, luni, Aleksandr Ghinzburg, directorul Centrului Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie Gamaleia, dezvoltatorul vaccinului impotriva Covid-19, Sputnik V. “Lucrarile…

- Obiectivul consta in realizarea lucrarilor de extindere a cheurilor danelor 10 si 12 din zona Midia In prezent dana nr. 12 are o lungime de 110 m Dana nr. 10 se afla in prelungirea danei nr. 11 si impreuna au un cheu cu lungimea 293,67 m Valoarea totala estimata a investitiei inclusiv TVA este de 83.368.053,45…