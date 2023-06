Proiect: Mediile elevilor ar putea fi încheiate cu doar două note la fiecare materie Ministerul Educației vrea sa modifice regulamentul de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar astfel incat mediile sa poata fi incheiate cu doar doua note la fiecare disciplina. Ministerul Educației a publicat marți seara un proiect de modificare a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar prin care mediile ar putea fi incheiate cu doar doua note la fiecare disciplina. „In continuarea demersurilor de a adapta activitațile de final de an școlar la contextul generat de protestul personalului din invațamantul preuniversitar, Ministerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministerul Educatiei a decis, marti seara, 30 mai, prelungirea perioadei in care se pot incheia mediile elevilor din clasele a XII-a, XIII-a si de la seral. Astfel, situatia scolara trebuie finalizata pana in 9 iunie, nu pana in 2 iunie cum era pana acum. De asemenea, se prelungeste pana in 9 iunie…