Stiri pe aceeasi tema

- Vești importante pentru șoferii care dețin aceste mașini. Un proiect de lege aflat in dezbatere la Senat prevede ca acestea sa fie interzise pe drumurile publice. Inițiatorii proiectului au spus ca au luat aceasta decizie din cauza numarului crescut de accidente rutiere. Proiectul de lege de la Senat…

- Mașinile cu „volan pe dreapta” ar putea fi interzise pe drumurile publice din Romania: Proiectul, in dezbatere la Senat Mașinile cu „volan pe dreapta” ar putea fi interzise pe drumurile publice din Romania: Proiectul, in dezbatere la Senat In afara mașinilor de epoca, toate autoturismele care prezinta…

- Proprietarii celor peste 110.000 de mașini cu volan pe dreapta inmatriculate in Romania vor avea interdicție la circulația pe drumurile publice, potrivit unui proiect de lege inițiat de parlamentarii PNL. Liberalii susțin ca cele mai multe accidente rutiere grave au fost provocate de șoferii acestor…

- ​Cum ne-au informat în pandemie ● Cota unica se pregatește sa moara ● Acordeonul lui Béla ● PNRR poate fi modificat, dupa cum a anunțat PSD. Cât se poate pierde din cele 29,2 mld euro ● Mircea Coșea:"Ne asteptam ca inflatia reala sa creasca la peste 10%" ● Negocierile. Cum…

- „Datorii, scumpiri, dezastru economic și sanitar – asta au adus guvernele de dreapta Romaniei!” Romania este in criza, prada jocurilor politice ale lui Iohannis și partidelor de dreapta, afirma deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu. „In tot acest timp, datoria statului urca puternic: a crescut…

- Chiar daca mașinile electrice incep timid sa iși faca apariția și pe șoselele noastre, Romania continua sa fie țara unde ajung rablele din toata Europa. O groapa de gunoi, din pacate mult prea incapatoare pentru toate mașinile aruncate de straini. Dovada este numarul mare de mașini second hand inmatriculate…

- Autoritatile iau in calcul modificarea placutelor de inmatriculare pentru masinile din Romania. Potrivit unui proiect agreat de Ministerul Mediului cu cel al Afacerilor Interne masinile electrice vor avea numere de inmatriculare diferite de cele pe benzina sau motorina. Ministrul Mediului, Tanczos Barna,…

- Un accident cumplit pe Drumul European E 85 a ucis patru oameni in dimineața aceasta, iar alți doi sunt grav raniți. E doar una din tragediile care au adus Romania primul loc in Uniunea Europeana la numarul de accidente auto grave.