Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Microsoft Bill Gates intentioneaza sa investeasca 2 miliarde de dolari in proiecte si start-up-uri in urmatorii cinci ani pentru a preveni schimbarile climatice, relateaza dpa. Inovatiile sunt necesare pentru a preveni un dezastru climatic, a afirmat Bill Gates in declaratii publicate…

- Fondatorul Microsoft Bill Gates vrea sa investeasca 2 miliarde de dolari in proiecte si start-up-uri in urmatorii cinci ani pentru a preveni schimbarile climatice, informeaza Agerpres, care citeaza dpa.Bill Gates a anuntat ca inovatiile sunt necesare pentru a preveni un dezastru climatic, conform cotidianului…

- Cincizeci și unu de miliarde și zero! Cele doua numere despre care Bill Gates spune ca trebuie sa le știți, daca va pasa despre clima. Rezolvarea schimbarilor climatice ar fi „cel mai bun lucru pe care l-a facut vreodata omenirea”, spune miliardarul fondator al Microsoft. Prin comparație, incheierea…

- Fondatorul Microsoft Bill Gates intentioneaza sa investeasca 2 miliarde de dolari in proiecte si start-up-uri in urmatorii cinci ani pentru a preveni schimbarile climatice, relateaza dpa. Inovatiile sunt necesare pentru a preveni un dezastru climatic, a afirmat Bill Gates in declaratii publicate luni…

- Fondatorul constructorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk a devenit joi cel mai bogat de pe planeta, dupa ce l-a depasit pe fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Dupa cresterea de 4,8% inregistrata joi de actiunile Tesla, averea lui Elon Musk a…

- Elon Musk, care deține mai multe companii, intre care Tesla și SpaceX, a acumulat o avere de 188,5 miliarde de dolari, cu 1,5 miliarde mai mult decat Jeff Bezos, care deținea prima poziție inca din octombrie 2017. In noiembrie 2020, Musk l-a devansat in clasament pe Bill Gates, fondatorul Microsoft.…

- Fondatorul constructorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk a devenit joi cel mai bogat de pe planeta, dupa ce l-a depasit pe fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Dupa cresterea de 4,8% inregistrata joi de actiunile Tesla, averea lui Elon Musk a…

- Cofondatorul companiei Microsoft și posesor al unei averi de 120 de miliarde de dolari conform Forbes, Bill Gates investește in Romania aproximativ 9 milioane de dolari. Potrivit celor de la Mediafax, Bill Gates a investit aproape 9 milioane de dolari in Fondul Proprietatea, societate care a fost…