- Mai multi lideri mondiali care participa la summitul virtual al G20 i-au indemnat pe conducatorii altor natiuni bogate sa se asigure ca vaccinul impotriva coronavirusului va fi accesibil si disponibil in toata lumea. Presedintele francez, Emmanuel Macron, a spus ca va avea loc o adevarata batalie pentru…

- Potrivit Reuters, el a declarat. „Desi suntem optimisti privind progresul facut in dezvoltarea vaccinurilor, a tratamentelor si instrumentelor de diagnosticare pentru Covid-19, trebuie sa facem eforturi pentru a crea conditiile pentru un acces convenabil si echitabil la aceste instrumente pentru toti…

- Guvernul a discutat joi, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede, intre altele, ca studentii la Medicina care se vor inscrie ca voluntari sa ajute personalul medical la ingrijirea pacientilor COVID-19 vor beneficia de prime de 2.500 de lei pe luna, a anuntat secretarul de stat…

- AstraZeneca a reluat testele clinice in Statele Unite ale vaccinului sau experimental impotriva COVID-19 dupa autorizarea primita in acest sens din partea autoritatilor de reglementare, iar Johnson & Johnson se pregateste sa faca acelasi lucru,...

- Rugaciunea comuna a liderilor religiilor lumii se desfasoara marți seara in diverse lacasuri de cult din Roma. Intalnirea pentru pace intre religii a ajuns la a 34 editie si anul acesta este dedicata victimelor pandemiei de coronavirus.

- Noua companii farmaceutice dintre cele care dezvolta vaccinuri pentru noul coronavirus s-au angajat ca vor respecta integritatea procesului științific. Angajamentul vine in contextul in care cursa pentru obținerea unui vaccin devine din ce in ce mai acerba, iar presiunile din partea politicienilor,…

- Vaccinurile pentru Covid-19 dezvoltate de Rusia si China au un neajuns comun: sunt bazate pe un virus de raceala comuna la care au fost expusi multi oameni, ceea ce le poate limita eficacitatea, potrivit unor experti citati de Reuters, noteaza news.ro.Vaccinul companiei CanSino Biologics,…

- Liderii bisericii australiene au pus sub semnul intrebarii etica unui vaccin pentru COVID-19, despre care spun ca utilizeaza celule de fetus avortat, cerand guvernului sa ia in considerare utilizarea unui vaccin alternativ destinat tuturor australienilor, relateaza marti dpa.Saptamana trecuta,…