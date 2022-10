Proiect legislativ: Politicienii pedofili să nu mai poată candida la alegeri Un deputat din partidul lui Dacian Cioloș, REPER, a anunțat ca un proiect de lege care interzice persoanelor condamnate pentru pedofilie, acte de pornografie infantila sau trafic de minori va fi analizat in comisia juridica a Camerei Deputaților, pentru a putea fi supus votului deputaților. Proiectul a primit raport favorabil de la prima comisie, de […] The post Proiect legislativ: Politicienii pedofili sa nu mai poata candida la alegeri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

