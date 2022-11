Stiri pe aceeasi tema

- In parlamentul din Sierra Leone a izbucnit o incaierare intre parlamentari din cauza unui proiect de lege privind sistemul electoral al tarii. Unii dintre parlamentari au fost vazuti parasind sala de sedinta, alti parlamentari s-au pocnit reciproc sau au aruncat cu obiecte unii in altii, anunța Rador.…

- Recent a fost inițiat un proiect de lege pentru cresterea implicarii tinerilor in donarea de sange prin scaderea la 17 ani a varstei legale pentru donarea de sange. Tinerii care au implinit 17 ani ar putea sa doneze sange, cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui legal si cu intrunirea tuturor…

- A fost depus un nou proiect de lege in Parlament. Acesta prevede ca tinerii de 17 ani sa poata dona sange cu acordul scris al parintilor, cu indeplinirea criteriilor medicale si cu avizul medicului. „Vedem cu totii in fiecare zi apeluri disperate ale oamenilor pe Facebook, ale familiilor si prietenilor…

- Un proiect de lege care prevede ca tinerii de 17 ani vor putea sa doneze sange, cu acordul scris al parintilor, cu indeplinirea criteriilor medicale si cu avizul medicului, a fost depus la Parlament de deputatii USR Diana Stoica, Oana Toiu si Adrian Wiener.

- Un grup de cinci parlamentari de la UDMR, PSD și PNL cred ca se impune o majorare a personalului ANRE in contextul liberalizarii prețurilor la energie electrica, astfel ca propun creșterea numarului de angajați ai instituției cu aproape jumatate. USR considera ca in plina criza a facturilor și in condițiile…

- Cu toate ca opt milioane de romani au votat in 2009 un referendum pentru trecerea la un Parlament unicameral și pentru reducerea numarului de parlamentari la 300, acest lucru inca nu a devenit realitate.

- Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul are obligatia de a prezenta si politistului local, la solicitarea acestuia, datele de identificare a persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, in caz contrar cel in cauza riscand sa fie sanctionat, potrivit…

- Cei doi tineri de 18 și 19 ani care au lasat intr-o balta de sange un adolescent ce a refuzat sa le dea bicicleta au fost in sfarșit reținuți! Pana ca polițiștii sa ii rețina, cei doi au mai alergat cu batele un alt adolescent ce a refuzat sa le dea „taxa de protecție”. In ultima zi de vara, cei doi…