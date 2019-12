Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii beneficiaza anual de tichete de masa și de calatorii compensate cu trenul, dar mulți dintre aceștia nu le folosesc, astfel ca legiuitorul face o schimbare in randul acestor tichete, modificare ce vine in ajutorul acestora. Pensionarii beneficiaza legal de 6 calatorii compensate cu trenul,…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus un proiect, la Senat, prin care casatoriile civile sa poata fi oficiate și in gradini publice, parcuri, muzee și alte locuri in aer liber, in urma unei cererei aprobate de catre primar.Inițiativa legislativa a liberalului modifica un alineat din articolul…

- Retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament.Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 241…

- Eugen Teodorovici a depus, in procedura de urgența, la Senat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu vireaza la timp contribuțiile care sunt reținute din salarii, pensii, asigurari sociale de sanatate, drepturi de autor și alte venituri, relateaza…

- Mai mulți deputați PSD și minoritați au depus, in Parlament, un proiect legislativ care prevede stabilirea unor masuri pentru prevenirea și combaterea antițiganismului, mai exact pedepse cu inchisoarea de la 3 luni la 10 ani.”Prezenta lege are ca scop stabilirea unor masuri pentru prevenirea…

