Proiect legisativ: Accesul animalelor de companie va fi permis în instituțiile publice și mijloacele de transport Proiect legisativ: Accesul animalelor de companie va fi permis in instituțiile publice și mijloacele de transport Un proiect de lege depus de mai mulți parlamentari PNL, PSD și USR propune ca animalele de companie sa iși poata insoți stapanii in mijloacele de transport in comun și in instituțiile publice. Inițiativa legislativa modifica Legea 205/2004 privind protecția animalelor, scrie alba24.ro. In proiect exista și reguli: pisicile trebuie transportate in cuști speciale, iar cainii […] Citește Proiect legisativ: Accesul animalelor de companie va fi permis in instituțiile publice și mijloacele… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

