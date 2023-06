Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 15 iunie 2023, la Casa Corpului Didactic Iasi, are loc Conferinta "Diseminare si impact proiecte Erasmus+ in domeniul educatiei timpurii", organizata de Gradinita cu Program Prelungit nr. 29 din Iasi. In cadrul evenimentului se desfasoara activitatile de incheiere a Proiectelor Erasmus "Democracy…

- Centrul Școlar pentru Educație Incluziva din Targu-Neamț a organizat, in data de 30 mai 2023, o manifestare științifica deschisa, avand ca partener Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Aceasta a avut loc in Aula Magna „Mihai Eminescu”…

- Luna viitoare, la Hanul Bucovinei din Campulung Moldovenesc va avea loc ediția 2023 a școlii de vara in domeniul sanatații mintale, urmata de o conferința. Evenimentele sunt organizate de Asociația de Psihiatrie Sociala din Romania, coordonata de medicul Alexandru Paziuc, in parteneriat cu Asociația…

- In perioada 11-14 mai 2023, la Cluj-Napoca s-a desfașurat conferința de cercetare și educație legata de sanatate H.E.A.R.T. – Healthcare, Education and Research Talks. Printre invitați s-a aflat și managerul Spitalului Mioveni, dr. Mircea Stoian, care a susținut un discurs pe tema “STADIUL SI PERSPECTIVA…

- Ieri, 5 mai, a avut loc conferința „Rolul profesorului in gestionarea cazurilor de abuz” organizata de Teach or Romania și Asociația Necuvinte la Muzeul Național al Literaturii Romane din Iași. Aceasta a avut drept obiectiv conștientizarea dificultaților de violența și abuz asupra elevilor pe care un…

- Pentru doua zile, municipiul Bistrita este polul regional est-european al integrarii programelor inovative ale amplului concept medical denumit neuroreabilitare, concept dezvoltat si implementat in cadrul celor mai importante organizatii internationale: Federatia Europeana a Societatilor de Neuroreabilitare…