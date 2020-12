Stiri pe aceeasi tema

- Mați, 10 noiembrie, in jurul orei 17.30, la ISU Buzau s-a primit un apel de urgența ce semnala un incendiu la un buncar de cereale aflat in administrația unei societați comerciale de pe raza comunei Mihailești, județul Buzau. La acest incendiu s-a intervenit cu doua autospeciale sub comanda plutonierului…

- Incepand cu acest an, Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” va oferi burse unor tineri buzoieni admiși la colegiile naționale militare. ,,Scopul acestor burse este de a susține excelența in randul tinerei generații de militari, oferind șansa punerii in valoare a talentului lor, crearea unei premize…

- Nu și-a ascuns niciodata originile rome și a reprezentat mereu cu mandrie etnia din care face parte, fiind chiar invitata sa interpreteze imnul romilor la o intalnire organizata de Uniunea Europeana. Este vorba despre ramniceanca Doinița Ionița, cea care a fost aleasa zilele acestea sa reprezinte Romania…

- Dragi buzoieni, Am o veste buna, pe care foarte mulți medici și beneficiari ai sistemului de sanatate publica, oameni cu care am stat de vorba foarte mult in aceasta campanie, o așteapta de la mine. Gestionarea resurselor și facilitaților publice de sanatate care intra in aria de competența a Municipalitații…

- Teama pensionarilor de a nu se contamina cu COVID-19 le-a mai diminuat acestora interesul de a merge in stațiune la tratament. Astfel, ca, pentru seria care incepe cu data 28 septembrie, spun reprezentanții Casei de Pensii, aproape trei sute de persoane vor pleca in bazele de tratament, un numar mai…

- • HC Buzau – Minaur Baia Mare 23-25 (11-8) Eșec pentru HC Buzau in meciul disputat miercuri, in cadrul etapei a 2-a a Ligii Naționale, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe. Dupa debutul cu dreptul de marți, in fața Dunarii Calarași, baieții lui Pero Milosevic au intalnit-o miercuri pe Minaur Baia Mare,…

- Intrucat la acest moment, in județul Buzau, toate paturile destinate internarii acestei categorii de pacienți sunt ocupate, 63 de buzoieni confirmați pozitiv, asimptomatici sau cu simptomatologie ușoara, se afla in izolare la domiciliu. Pe de alta parte, potrivit DSP Buzau, la aceasta data, 288 de…

- Ca dupa o noapte lunga, provocata de pandemia de coronavirus, cativa oameni de cultura din Buzau s-au aratat extrem de bucurosi sa se revada marti, 8 septembrie, la poarta Crangului, intr-o atmosfera cu totul speciala. Desi vara s-a sfarsit, aceasta a fost prima astfel de intalnire de anul acesta din…