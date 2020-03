Stiri pe aceeasi tema

- La Alba Iulia va fi construit un Muzeu al Copilului, un proiect unic in tara. Contractul a fost semnat in 25 februarie, iar investitia este de 2,5 milioane de euro, majoritatea fonduri nerambursabile.

- Angajatorii vor putea acorda tuturor salariaților zi libera pentru sarbatorirea Paștelui și Rusaliilor la date diferite, in funcție de calendarul fiecarei confesiuni, dar cu recuperarea zilelor acordate in plus, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri, prin vot final, de Senat și care merge acum…

- Social-democrații continua sa acționeze in detrimentul cetațenilor. Dupa ce au demis prin moțiune de cenzura unul dintre cele mai bune Guverne pe care le-a avut Romania, acum refuza sa participe la actul democratic, pe care, culmea, tot ei l-au declanșat. Din pacate, majoritatea nociva PSD din Parlament…

- Deputatul PSD Oana Florea propune, intr-un proiect de lege pe care l-a depus la Senat, ca terenul cu AYina de cale feratAƒ AYi adiacent acesteia, plasat intre Gara Progresu AYi Gara BucureAYti Vest, sAƒ fie transferat din administrarea...

- Primarul comunei buzoiene Valea Salciei, Marian Mușat, face un apel la consatenii sai pentru a dona obiecte vechi ori costume populare specifice zonei, care sa fie așezate intr-o casa țaraneasca, menita a asigura generațiilor urmatoare date despre oamenii și obiceiurile locului. ”Pastrarea identitații…

- Proiect de lege: rablele parcate pe domeniul public vor putea fi ridicate mai repede de autoritați. Noi obligatii pentru proprietarii de masini putin folosite si pentru cele inmatriculate in strainatate. Perioada in care vehiculele neutilizate vor avea voie sa staționeze in parcarile publice se va scurta,…

- Spațiile comerciale mai mari de 400 de metri patrați, adicasupermarketurile și hipermarketurile, vor putea fi amplasate doar in zonele dinjurul orașelor.Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Senat, inițiatde parlamentari PSD, ALDE, PMP și UDMR.Parlamentarii spun, in expunerea de motive, ca…