Dupa ce saptamana trecuta beneficiarii Centrului de Suport pentru Situații de Urgența și Criza din cadrul Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara au adunat gunoaie de pe platourile aflate in zona Padurea Verde, incepand de azi amenajeaza in incinta centrului o mini-gradina de legume și flori. Semințele, rasadurile și florile au fost obținute din […]