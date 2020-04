Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere actuala stare de fapt generata de instituirea starii de urgența in țara noastra, precum și suspendarea oricaror activitați culturale care se desfașurau in instituție, Casa de Cultura Bascov inițiaza, incepand cu saptamana viitoare, un proiect cultural online intitulat „Doina Bascovului,…

- Centrul Județean de Resurse și de Asistența Educaționala (CJRAE) Covasna a lansat un concurs destinat elevilor covasneni, prin care ii invita pe aceștia sa confecționeze maști sau scuturi realizate de ei și prin care sa ilustreze trairile generate de extinderea COVID-19. Concursul este adresat claselor…

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Suceava a stabilit opt centre de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a preșcolarilor, pentru inscrierea in invatamantul primar, pentru anul scolar 2020-2021.Evaluarea psihosomatica și avizul din partea psihologului sunt obligatorii ...

- Ziarul Unirea FOTO| ”Pauza de lectura” la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia: Mod inedit de a petrece pauzele, citind Elevii claselor V-VIII, de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia, au raspuns cu bucurie și entuziasm provocarii lansate de profesorii lor de a-și petrece una…

- • Pe de alta parte, intr-un singur semestru, elevii prahoveni au acumulat peste 1,2 milioane de absente Violeta Stoica Județul Prahova are una dintre cele mai ample structuri de unitați de invațamant preuniversitar din țara, in localitațile județului funcționand 211 unitati cu personalitate juridica,…

- Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala și Centrul Județean de Asistența Psihopedagogica au realizat un sondaj in randul elevilor buzoieni pentru a determina care sunt opțiunile școlare și profesionale ale acestora. Aproape 3.500 de elevi buzoieni de clasa a VIII-a au participat la sondaj.…

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent social grad IS. Candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții specifice necesare pentru participarea…

- Invatatoarea s-a numarat printre premiantii primei editii a Conferintei Nationale "Creatori in educatie", un demers care isi propune sa promoveze cadrele didactice care se implica in cresterea atractivitatii scolii, care le insufla elevilor bucuria de a invata, de a intelege si descoperi lumea in traiesc.