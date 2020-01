Proiect: Închiderea balcoanelor de la parter, fără acordul vecinilor PNL a depus, la Senat, un proiect de lege. Acesta prevede ca pentru inchiderea balcoanelor sau a logiilor de la parterul blocului nu mai este nevoie de acordul vecinilor. Proiectul precizeaza ca excepția este acordata pe motive de securitate, de atenuare a noxelor sau a zgomotelor.Proiectul de lege are ca scop exceptarea de la cerința privind acordul vecinilor, a lucrarilor de inchidere a balcoanelor/logiilor de la parter. Proiectul precizeaza ca excepția este acordata pe motive de securitate, de atenuare a noxelor sau a zgomotelor. Excepția nu este absoluta, ci doar in cazuri bine justificate.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

