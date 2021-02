28 februarie 2020 a fost ziua in care medicii, asistentele medicale, infirmierele și brancardierii Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara au intrat in lupta impotriva virusului SARS-COV 2. Timp de un an intreg corpul medical dar și cel auxiliar au lucrat zi și noapte, la intensitate maxima pentru a reuși sa faca fața afluxului mare de […] The post Proiect in premiera naționala la Timișoara! Cadrele medicale de la Spitalul Victor Babeș, evaluate din punct de vedere al epuizarii fizice appeared first on Gazeta din Vest .