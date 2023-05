Proiect în Parlament. Țigări și alcool, doar cu buletinul Deputații USR au depus un proiect de lege prin care localurile și magazinele de țigari și alcool vor putea cere buletinul cumparatorilor pentru a verifica daca au peste 18 ani. Legislația in vigoare prevede ca este interzisa vanzarea de alcool și țigari minorilor, dar regula este adeseori incalcata pe motiv ca vanzatorul nu poate verifica […] The post Proiect in Parlament. Țigari și alcool, doar cu buletinul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

