PROIECT ÎN DEZBATERE – Noi tarife la salubrizare pentru maramureșeni Maramureșenii mai au la dispoziție doua zile in care pot sa trimita propuneri cu privire la proiectul pus in dezbatere publica de Consiliul Județean și care vizeaza modificarea tarifelor pentru transportul deșeurilor. Mai precis se propun tarife in funcție de tipul de deșeu. Practic se va aproba modificarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare a judetului Maramureș pentru activitațile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor nr. 5184/06.06.2018 incheiat intre județul Maramureș prin Consiliul județean, in calitate de Delegatar si DRUSAL… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 35.000 de tavi din restaurantele McDonald’s din Romania vor fi inlocuite treptat cu alternative sustenabile, din plastic 100% reciclat. Noile tavi contribuie la reducerea volumului de plastic folosit in restaurante, nivelului de poluare și emisiilor de dioxid de carbon. McDonald’s introduce in…

- O membra a unei echipe de curațare a plajelor a descoperit o sticla de plastic cu un bilețel in interior. Dupa investigații, femeia a descoperit ca bilețelul plutise in Oceanul Pacific timp de 10 ani.

- Zilnic, noi companii aleg sa isi dezvolte afacerea prin achizitii in leasing. De la intreprinderi mici la corporatii mari, de la start-up-uri pana la agro-antreprenori, toate afacerile doresc sa fie competitive si sa aiba flexibilitatea de a creste constant, respectand in acelasi timp standardele…

- Astazi, 21.03.2023, a fost semnat contractul aferent implementarii proiectului „Colectare selectiva a deșeurilor”, avand ca obiectiv principal amenajarea unui numar de 116 insule ecologice digitalizate, in cadrul programului finanțat prin PNRR ce propune accelerarea procesului de extindere și modernizare…

- Consilierii locali craioveni au votat in ședința extraordinara care a avut loc la inceputul acestei saptamani un proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere intre Municipiul Craiova si Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, „pentru derularea procedurilor de achiziție publica pentru…

- In plus, autoritatea care reglementeaza piața asigurarilor nu pare sa puna prea mare preț nici pe automobilele electrice, intrucat costul cu asigurarea obligatorie pentru acestea a ajuns sa fie in multe cazuri mai mare decat cel pentru mașinile clasice.Iata care sunt noile tarife la RCA care vor asalta…

- Inca un oraș din Maramureș va avea insule ecologice digitalizate, in numar de 14. Este vorba despre Targu Lapuș, care beneficieaza de contractul de finanțare pentru proiectul „C3- Managementul Deșeurilor; Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor…