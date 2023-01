Proiect imobiliar în cartierul târgumureşean ”Unirii” Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida, intr-o ședința viitoare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii Memoriului tehnic – Plan Urbanistic Zonal "Realizare Plan Urbanistic Zonal Cartier "Unirii", strada Podeni nr. 50, Ansamblu locuințe unifamiliale, parcelare teren, reorganizari, accese și infrastructuri edilitare". Potrivit documentului... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

