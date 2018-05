Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat, vineri, la Timisoara, ca Guvernul acorda prea multe zile libere si ca aceste mini-vacante sunt platite de angajatori, de firme. De asemenea, liderul PNL vrea sa nu se mai acorde ajutoare sociale celor care refuza un loc de munca. Presedintele PNL, Ludovic…

- Aproximativ 6.500 de locuri de munca din tribunalele britanice vor fi eliminate in cadrul unui proiect amplu de modernizare a sistemului de justitie, care va presupune elemente noi precum audieri video online, potrivit The Guardian. Detaliile programului de 1,1 miliarde de euro lansat…

- Organizația Internaționala a Muncii sarbatorește Ziua Internationala a Securitatii și Sanatatii in Munca (SSM) pe 28 aprilie a fiecarui an pentru promovarea la nivel mondial a prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale. De asemena, in aceeași zi, 28 aprilie, mișcarea sindicala din lume onoreaza…

- Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputatilor, din care face parte si deputatul PSD de Prahova Razvan Ursu, a dat aviz favorabil, recent, unui proiect de lege, initiat de Guvern, care vine in sprijinul unei anumite categorii de tineri. Este vorba despre…

- Guvernul a aprobat, joi, regulamentul cadru care stabileste locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca pentru familia ocupationala ”sanatate si asistenta sociala”.

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, regulamentul-cadru privind marimea concreta a sporului de munca si a conditiilor de acordare pentru familia ocupationala Justitie si pentru Curtea Constitutionala, a anuntat Nelu Barbu, purtator de cuvant al Executivului."Noul cadru legal aflat in…

- Printre ele, si Marea Britanie, acolo unde Guvernul a anuntat oficial ca este absolut legal ca angajatii sa beneficieze de zile libere din cauza vremii nefavorabile. n Regat, autoritatile au emis numeroase avertizari in legatura cu vremea extrema care a adus temperaturi chiar mai mici decat la Cercul…