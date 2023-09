Proiect. Guvernul va majora salariul minim la 3.300 lei, de la 1 octombrie

Stiri pe aceeasi tema

- Cu cat ramane in mana un angajat cu salariul minim, dupa majorarea de la 1 octombrie. Statul, principalul beneficiar Cu cat ramane in mana un angajat cu salariul minim: Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare a Guvernului prin care salariul minim brut pe economie se majoreaza…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat cu 10% de la 1 octombrie, la 3.300 de lei, conform unui proiect de Hotarare postat pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS). ‘Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat…

- Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare a Guvernului prin care salariul minim brut pe economie se majoreaza la 3.300 lei de la 1 octombrie. Actul normativ nu precizeaza daca se va menține facilitatea de a scuti de taxe 200 de lei din salariul brut, potrivit Economedia. Citește…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a confirmat informațiile Profit.ro pragurile pentru impozitarea microintreprinderilor, care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024. Anunțul ministrului Pragul 1: Pentru microintreprinderile cu cifra de afaceri sub 300.000 de lei, impozitul va fi de 1% din cifra…

- Liderii sindicatelor din Educatie au avut o noua intalnire cu membrii guvernului pe tema salarizarii cadrelor didactice. Ei au primit asigurari din partea premierului ca in aceasta luna vor incepe la Ministerul Muncii discutiile privind grila de retribuire a profesorilor din viitoarea lege unica a salarizarii,…

- Salariul minim va crește in Romania. Un anunț in acest sens a venit, vineri, de la șeful Guvernului. Marcel Ciolacu a fost intrebat de presa, vineri, cand ar putea creste salariul minim. Iar premierul și-a inceput raspunsul dand ca exemplu situația din Germania. Ciolacu: Discutiile sunt foarte clare…

- Coaliția PSD-PNL negociaza in aceste zile un mega-pachet de masuri fiscale, creșteri de taxe și impozite, care ar urma sa fie aplicate fie de la 1 august, fie de la 1 septembrie, pentru a acoperi gaura bugetara de cateva zeci de miliarde de lei. Unele creșteri de taxe și impozite sunt complet noi, cum…