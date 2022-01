Proiect guvernamental: 4.000 de euro, ajutor de minimis pentru cultivarea legumelor Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de cel mult 4.000 de euro pentru cultivarea de tomate, ardei gras, kapia, castraveti, fasole pastai, salata, spanac si ceapa verde in spatii protejate, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerul Agriculturii, scrie Agerpres. Plafonul maxim alocat pentru aceasta schema de sprijin este de 225 milioane de lei (45 milioane de euro). Sprijinul financiar se acorda beneficiarilor pentru maximum doua culturi, respectiv o singura cultura in ciclul I de productie/1000 mp si/sau o singura cultura in ciclul II… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de cel mult 4.000 de euro pentru cultivarea de tomate, ardei gras, kapia, castraveti, fasole pastai, salata, spanac si ceapa verde in spatii protejate, plafonul maxim alocat pentru aceasta schema de sprijin fiind de 225 milioane de lei…

- Ajutor de MINIMIS 2022, pentru cultivatorii de legume romanești: Cine este eligibil sa primeasca 4.000 de euro Ajutor de MINIMIS 2022, pentru cultivatorii de legume romanești: Cine este eligibil sa primeasca 4.000 de euro Potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerul Agriculturii…

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de cel mult 4.000 de euro pentru cultivarea de tomate, ardei gras, kapia, castraveti, fasole pastai, salata, spanac si ceapa verde in spatii protejate, plafonul maxim alocat pentru aceasta schema de sprijin fiind de 225 milioane de lei…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2022 un sprijin de maximum 3.000 euro/hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Resursele financiare…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2022 un sprijin de maximum 3.000 euro hectar printr o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR .Resursele financiare alocate…

- Fondurile alocate schemei de sprijin pentru motorina utilizata in agricultura au fost majorate cu aproape 188 de milioane de lei, pana la aproximativ 757 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), dupa ce Guvernul a aprobat o Hotarare in acest sens.

- Apicultorii vor primi un ajutor de stat in valoare totala de peste 53 de milioane lei, conform deciziei luate de guvernanți in ședința de miercuri. Guvernul a adoptat o Hotarare privind schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in…

- Economie Doi fermieri din Teleorman, beneficiari ai programului de susținere a producției de plante aromatice / Au cultivat coriandru și muștar noiembrie 8, 2021 11:51 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca, incepand cu data de 04 noiembrie, prin APIA a fost autorizat la plata…