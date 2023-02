Proiect: Fiscul stabileşte regulile după care se vor estima averile mari ANAF a publicat in dezbatere un proiect de ordin al presedintelui instituiiei privind persoanele fizice cu averi mari. Documentul stabileste cum va estima ANAF averile mari ale romanilor, iar acestia vor primi notificari. Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF va stabili cine face parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari. Cei trecuti in lista grupului anterior mentionat si sotii, sotiile, rudele, afinii acestora pana la gradul al doilea vor face parte din grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari. In document, persoana cu avere mare este definita ca… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

