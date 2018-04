Stiri pe aceeasi tema

- ​Senatorul USR Cristian Ghica a depus un proiect de lege prin care propune interzicerea atat a dispozitivelor electronice de tip „țigareta electronica” și a dispozitivelor ce incalzesc tutunul fara a produce combustia amestecului, cat și a țigaretelor clasice in spațiile ...

- Acest proiect de lege defineste fumatul ca fiind „inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului conținut in țigarete, țigari de foi, cigarillos și pipe, precum si inhalarea voluntara a aerosolilor rezultati in urma vaporizarii substantelor cu dispozitive electronice de tip «tigareta…

- Senatorul USR Cristian Ghica a depus un proiect de lege prin care propune interzicerea atat a dispozitivelor electronice de tip „țigareta electronica” și a dispozitivelor ce incalzesc tutunul fara a produce combustia amestecului, cat și a țigaretelor clasice in spațiul public, anunța USR intr-un comunicat…

- Mai multi parlamentari USR au depus la Senat un proiect pentru modificarea Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, in sensul interzicerii fumatului tigarilor electronice si a dispozitivelor ce incalzesc tutunul in spatiile publice. "Tigarile…

- Mai multi parlamentari USR au depus la Senat un proiect pentru modificarea Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, in sensul interzicerii fumatului tigarilor electronice si a dispozitivelor ce incalzesc tutunul in spatiile publice.

- Secretarul de Stat Raed Arafat sustine necesitatea introducerii in spatiile publice a restrictiilor pentru tigarile electronice si dispozitivele care incalzesc tutunul, la fel ca pentru tigarile clasice, citand un studiu prezentat de postul de televiziune CNN potrivit caruia, in perioada 2011 –…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat sustine necesitatea introducerii in spatiile publice a restrictiilor pentru tigarile electronice si dispozitivele care incalzesc tutunul, la fel ca pentru tigarile clasice, citand un studiu prezentat de postul de televiziune CNN potrivit caruia, in perioada 2011…

- Raed Arafat vrea sa interzica și tigarile electronice in spațiile publice. Acesta a postat, luni, pe Facebook un mesaj in care vorbeste despre necesitatea impunerii de restrictii pentru tigarile electronice si dispozitivele care incalzesc tutunul. Mesajul este insotit de un articol CNN care vorbeste…