- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a ajuns in Romania la 267.088, dupa ce ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica a venit cu cifre-record, de peste 8.600 de cazuri noi. In creștere sunt și numarul deceselor - 146 in 24 de ore -, și cel al pacienților in stare grava, internați…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a sarit ieri de 175.000, dupa raportarea a aproape 4.000 de cazuri noi. S-au inregistrat 63 de noi decese, iar numarul pacienților internați la ATI a atins un nou record: 745.La ora 13:00, Grupul deComunicare Strategica va anunța noile cazuri…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 168.490, dupa raportarea a 4.013 noi cazuri de infecție cu coronavirus. Numarul deceselor in 24 de ore se menține ridicat, 73, iar cel al bolnavilor internați la Terapie Intensiva a atins un nou record: 721.La ora 13:00,…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a sarit ieri de 160.000, dupa raportarea a 3.109 cazuri noi. S-au inregistrat 68 de noi decese, iar numarul pacienților internați la ATI a atins un nou record: 651.La ora 13:00, Grupul deComunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,numarul…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 134.065, dupa raportarea a 2.064 de cazuri noi - a patra zi consecutiva cu peste 2.000 de cazuri in 24 de ore. S-au inregistrat 32 de noi decese, iar numarul pacienților internați la ATI a ajuns la un numar fara precedent:…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a explodat ieri, ajungand la 132.001, dupa raportarea a 2.343 de cazuri noi, numar fara precedent. Numar-record și in privința internarilor la ATI, 571, bilanț ridicat și la decesele cauzate de noul coronavirus: 53, in 24 de ore.La ora 13:00,…

- "Noi am urmarit, gradual, luarea unor masuri, pe baza unor evaluari epidemiologice, de reluare a activitatilor, pentru ca obiectivul nostru a fost ca economia sa functioneze, ca toate activitatile sa se desfasoare in conditii cat mai aproape de normalitate. In paralel cu aceste masuri, am derulat…

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook o postare in care acuza Guvernul Orban ca nu ințelege ca locurile de munca sunt esențiale pentru oameni și pentru economie. „Romanii au nevoie de locuri de munca, nu de vorbe goale și bani europeni doar pe hartie! Cu PNL la putere, Romania…