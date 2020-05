Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Italia si Spania s-au alaturat solicitarii unui grup de 12 state membre ale UE adresate Comisiei Europene de suspendare a regulilor care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, au anuntat sambata oficialii francezi, transmite Reuters.…

- Un grup de 12 state membre ale Uniunii Europene, printre care si Romania, au cerut miercuri Comisiei Europene sa suspende regulile care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, apreciind ca transportatorilor aerieni ar trebui sa li se…

- Angela Merkel ar putea accepta finantarea redresarii economice prin obligatiuni comune, dar liderii UE sunt departe de un acord pentru salvarea Europei Cancelarul german Angela Merkel a semnalat luni disponibilitatea de a finanta redresarea economica a Europei dupa pandemia de coronavirus prin intermediul…

- Bursele europene au inchis sedinta de marti in crestere, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters. Dupa ce in timpul zilei a crescut cu 3,3%, indicele pan-European STOXX 600 a inchis in crestere cu 1,9%, cel mai…

- Bulgaria a anuntat luni ca interzice accesul pe teritoriul sau a strainilor din afara Uniunii Europene, dar si a cetatenilor unor state membre cu numar mare de infectii cu coronavirus, precum Italia si Spania, transmite Reuters.

- Franta, Germania, Italia si Spania au solicitat Comisiei Europene sa garanteze buna functionare a sistemului de transport si sa pregateasca sprijin masiv pentru acest sector, care a fost foarte afectat de epidemia COVID-19, a informat vineri secretarul de stat francez pentru transport Jean-Baptiste…

- Președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice au decis sa organizeze o sesiune plenara extraordinara pe 26 martie, pentru a permite implementarea unor masuri speciale.Președintele Parlamentului și liderii grupurilor politice au avut un schimb informal de opinii in aceasta dimineața,…