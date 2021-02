La Liceul Tehnologic Iuliu Maniu din Carei s-a derulat proiectul„Antreprenor in devenire”, aflat la cea de-a IV-a ediție. Acesta a devenit o tradiție a unitații de invațamant și a fost adaptat condițiilor de pandemie.. Scopul proiectului este dezvoltarea competentelor profesionale, responsabilizarea tinerilor in proiectarea traseului profesional, antrenarea profesorilor in abordarea antreprenoriatului din perspectiva didactica si incurajarea unei culturi antreprenoriale. Proiectul s-a desfașurat pe mai multe secțiuni, “Inițativa mea pentru o societate mai buna” “Ideea mea de afaceri” “Cel…