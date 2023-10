Proiect: Donatorii de sânge ar putea să aibă impozite mai mici pentru case și terenuri Romanii care doneaza sange constant, de cel puțin 3 ori pe an, ar putea beneficia de reducerea impozitelor pe cladiri și terenuri, conform unui proiect de lege. Decizia de a oferi sau nu aceasta reducere va sta in mana consiliilor locale. Acestea vor putea hotari acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe cladiri pentru […] The post Proiect: Donatorii de sange ar putea sa aiba impozite mai mici pentru case și terenuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

