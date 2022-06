Proiect: Documentele financiar-contabile nu vor mai trebui arhivate 50 de ani, cu doar 5 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Documentele financiar-contabile nu vor mai arhivate pentru 50 de ani, așa cum este in prezent, ci doar cinci. Un proiect in acest sens a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaților, informeaza Digi24. Proiectul propunea modificarea termenului de pastrare a documentelor. Actul normativ modifica…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, 8 iunie, un proiect de lege prin care se propune inlocuirea obligatiei privind arhivarea documentelor financiar-contabile pentru 50 de ani cu o perioada de 5 ani.Actul normativ modifica Legea contabilitatii."Incepand cu data de 1 ianuarie…

- Documentele financiar-contabile nu vor mai arhivate pentru 50 de ani, așa cum este in prezent, ci doar 5 ani, prevede un proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaților. Proiectul modifica Legea contabilitatii. „Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, ieri, proiectul de lege prin care cuantumul brut al salariilor de baza, al soldelor, al indemnizatiilor de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu o patrime din diferenta de salariu prevazuta de Legea salarizarii unitare 153/2017,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, a anuntat Administratia…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului 'Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania'. Proiectul a trecut cu 215 voturi, 17 impotriva si 44 de abtineri. Legea merge la Senat in calitate de for…

- Salariații care au lucrat in grupa I și/sau a II-a de munca in termocentralele pe baza de carbune, incluzand unitațile de extracție a carbunelui, vor beneficia de reducerea de varsta aplicata grupei de munca. Proiectul de lege a fost votat de Camera Deputaților, for decizional, și a fost trimis catre…