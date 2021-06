Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza, maine, seminarul de inchidere in cadrul proiectului “MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RELAȚIEI CLIMAT – MIGRAȚIA INSECTELOR IN DISTRICTUL BANATUL CENTRAL ȘI JUDEȚUL TIMIȘ”. Seminarul va avea loc , incepand cu ora 10,00, in sala N110 ( fosta 150) a Facultații de Mecanica a Universitații Politehnica Timișoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.1. Proiectul a fost implementat in […] Articolul Proiect despre migrația insectelor in Banat, finalizat la UPT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .