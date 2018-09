Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, premierul Viorica Dancila a anuntat ca o suma de peste 200 de milioane de lei este disponibila in special pentru plata despagubirilor in urma evolutiei pestei porcine africane, dar si pentru achizitia de dezinfectanti, kituri de laborator si alte materiale necesare ANSVSA, potrivit Agerpres. „Am…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) intentioneaza sa prelungeasca cu doua luni, respectiv pana la 1 noiembrie, perioada de valorificare a lanii precum si a celei pentru depunerea documentelor aferente, astfel incat crescatorii de ovine sa poate beneficia de ajutorul de minimis de 1…

- Corpul de control al premierului si cel al ministrului Transporturilor verifica modul in care au fost derulate contractele pentru realizarea metroului Drumul Taberei – Eroilor, precum si circumstantele in care Metrorex a ajuns sa datoreze constructorilor 188 de milioane de lei, potrivit unui comunicat…

- Ministerul Transporturilor va utiliza fonduri europene in valoare de 131.861 de lei pentru implementarea unor masuri care vor duce la scaderea nivelului de zgomot cauzat de traficul rutier, in conditiile in care Romania este la coada clasamentului european in acest sens, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Totodata, acesta a subliniat ca in primul rand a cerut ca la rectificare sa nu se taie din bugetul alocat ministerului. "Ministerul Transporturilor a cerut in primul rand sa nu i se taie. Dupa care, a cerut de o maniera decenta in jur de 500 de milioane de lei pe proiecte, pentru ca si la…

- Complexul Energetic Hunedoara, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, estimeaza pierderi de 291,02 milioane lei in acest an, cu 62% mai mici fata de cele raportate anul trecut, la venituri totale de 453,39 milioane lei, arata un Proiect de Hotarare de Guvern publicat de actionarul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern ca, incepand de luni, persoanele fizice vor putea plati taxele si impozitele prin CEC Bank. Ea a precizat ca pana la finalul anului CEC Bank nu va percepe niciun comision. "De luni, toate taxele si impozitele…