Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR PLUS Alin Apostol a depus o initiativa legislativa conform careia testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, test ce permite reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, poate fi sustinut la oricare serviciu al politei rutiere de pe teritoriul Romaniei.…

- Deputatul USR PLUS Alin Apostol a depus o initiativa legislativa conform careia testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, test ce permite reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, poate fi sustinut la oricare serviciu al politei rutiere de pe teritoriul României.Potrivit…

- Proiectul de lege care reglementeaza pensiile in urma unor erori materiale a fost adoptat miercuri de Camera Deputatilor, ca for decizional. Practic, legea, initiata de liberalul Florin Roman, prevede ca persoanelor carora le-au fost calculate greșit pensiile sa iși poata recupera banii fara a mai exista…

- Deputatul evreilor, Silviu Vexler, lider al minoritații evreiești din Romania, il acuza pe deputatul PNL Florin Roman ca a depus in Parlament un proiect de lege care permite foștilor legionari și fasciști sa primesca recompense din partea statului. Citește și: Victor Ponta, despre dosarul…

- Deputatul PSD Rodica Paraschiv: Cițu pregatește o noua lovitura pentru HORECA! Printre nenumaratele taieri, inghețari, blocaje, creșteri de prețuri și de tarife și alte dispoziții demne de un guvern "de dreapta", premierul Cițu și colegii sai din Executiv mai pregatesc o lovitura crunta: renunțarea…

- „Bugetul este finalizat. Va fi dat in transparența publica maine sau miercuri dimineața cel mai tarziu”, a anunțat luni, premierul Florin Cițu, adaugand ca deficitul va fi ”intre 7% - 7,1%”. De cealalta parte, reprezentantul PSD spune despre legea bugetului ca „inca așteptam sa vedem daca premierul…

- „Au fost discutii referitoare la bugetul de stat al Romaniei si la bugetul asigurarilor sociale, pe care le asteptam. Inca asteptam sa vedem daca premierul Florin Citu va veni cu acest buget in Parlament. Avem o certitudine insa si aceasta este ca bugetul va fi unul al austeritatii. Astazi am aflat…

- Proiectul de lege pentru legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania a starnit multe controverse și a ajuns astazi sa fie dezbatut in Camera Deputaților. Proiectul de lege a stat blocat in Parlament in ultimul an. Conform proiectului de act normativ, daca canabisul va fi legalizat pentru a…