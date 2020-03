Stiri pe aceeasi tema

- Ce prevede acest decret: Președintele Romaniei decreteaza: Art. 1.- Se instituie starea de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile. Art. 2. - Pentru prevenirea raspandirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice,…

- Va prezentam, în continuare, masurile dispuse de Raed Arafat, prin care se încearca limitarea raspândirii infecțiilor cu coronavirus, în România. "Secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența dispune: Art.1 Toate structurile…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor de Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), raed Arafat, a anunțat ca perioada in care școlile din Romania raman inchise s-ar putea prelungi.In cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Raed Arafat a vorbit despre situația in care…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.Cel…

- Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Afacerilor Interne au organizat marti o sesiune de informare a misiunilor diplomatice si organizatiilor internationale acreditate la Bucuresti, in contextul demersurilor intreprinse la nivel national pentru gestionarea si prevenirea raspandirii infectiei…

- Barbatul din Gorj depistat cu coronavirus locuia cu alte 7 persoane in casa Foto: Arhiva RRA. Un prim caz de coronavirus a fost confirmat în România, a anuntat ministrul Sanatatii, Victor Costache la o conferinta de presa la sediul Ministerului de Interne tinuta în…

- "Putem confirma - exista diagnosticul virusologic pozitiv realizat la Institutul Matei Bals, confirmat de profesorul Streinu-Cercel. Romania are incepand din aceasta seara un caz de coronavirus confirmat. La ora 23:00 urmeaza sa aiba loc o conferinta de presa sustinuta de Victor Costache, ministrul…

- Ministerul Sanatații din Italia a emis o serie de recomandari pentru a opri raspandirea coronavirusului. In doar doua zile, in Italia, au fost infectați 52 de pacienți, doua persoane au murit și alte sute sunt in carantina. Potrivit Ministerului Sanatații din Italia, trebuie respectate anumite reguli…